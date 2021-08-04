Алексюк каже, що добре знайомий з ветераном АТО. З військової служби Прохнич звільнився кілька років тому.
До теми Чоловіка, який прийшов з гранатою у Кабмін, затримали
На Прохнича вплинуло його поранення
Побачив в новинах і відразу зрозумів, що треба щось робити, щоб не дай Боже не загинули люди. Я виконав свою роль, свою місію,
– розповів Алексюк.
Волонтер розповів, що Володимир має дуже сильний дух і загострене почуття справедливості. Проте на нього вплинуло його поранення та побутовий рівень життя.
У нього немає житла, – друг Прохнича
Можливо, десь у людини зіграло, що він порушив закон. Якщо у людини немає житла. Він працює, не ходить не просить грошей, він "каторжно" працює – на СТО. Іноді ми йому допомагали – коли він звертався,
– пояснив друг Прохнича.
Що саме Алексюк казав товаришу – він не розповів. Лише каже, що знайшов необхідні слова.
Що відомо про Володимира Прохнича?За інформацією ЗМІ, Прохничу – 43 роки. Він – ветеран війни на Сході, служив у саперному підрозділі. Родом чоловік з Луганська, тепер живе в Ірпені.
Актуально Хочемо зрозуміти, що змусило ветерана АТО піти з гранатою в уряд, – Монастирський
Коротко про захоплення будівлі Кабміну:
- Прохнич увійшов у будівлю Кабміну вранці 4 серпня.
- З кишені він витягнув гранату та погрожував підірвати її, якщо його не пропустять всередину.
- Поліція розпочала спецоперацію. Правоохоронці готувались до штурму.
- На перемовини викликали товариша нападника. Він і умовив його здатись.