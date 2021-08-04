Алексюк говорит, что хорошо знаком с ветераном АТО. С военной службы Прохнич уволился несколько лет назад.
К теме Мужчину, который пришел с гранатой в Кабмин, задержали
На Прохнича повлияло его ранение
Увидел в новостях и сразу понял, что надо что-то делать, чтобы не дай Бог не погибли люди. Я выполнил свою роль, свою миссию,
– рассказал Алексюк.
Волонтер рассказал, что Владимир имеет очень сильный дух и обостренное чувство справедливости. Однако на него повлияло его ранение и бытовой уровень жизни.
У него нет жилья, – друг Прохнича
Возможно, где-то у человека сыграло, что он нарушил закон. Если у человека нет жилья. Он работает, не ходит и не требует денег, он "каторжно" работает – на СТО. Иногда мы ему помогали – когда он обращался,
– пояснил друг Прохнича.
Что именно Алексюк говорил товарищу – он не рассказал. Только говорит, что нашел необходимые слова.
Что известно о Владимире Прохниче?По информации СМИ, Прохничу – 43 года. Он – ветеран войны на Востоке, служил в саперном подразделении. Родом мужчина из Луганска, теперь живет в Ирпене.
Актуально Хотим понять, что заставило ветерана АТО пойти с гранатой в правительство, – Монастырский
Коротко о захвате здания Кабмина:
- Прохнич вошел в здание Кабмина утром 4 августа.
- Из кармана он вытащил гранату и угрожал взорвать ее, если его не пропустят внутрь.
- Полиция начала спецоперацию. Правоохранители готовились к штурму.
- На переговоры вызвали товарища нападающего. Он и уговорил его сдаться.