Ветераны не могут нарушать закон

Министр внутренних дел Денис Монастырский подчеркнул, что никто не имеет права нарушать закон. Защитники Украины – не исключение.

Рекомендуем Ветеран АТО Владимир Прохнич: что известно о мужчине, который захватил здание правительства

Во время следствия станет понятно, что именно побудило ветерана войны с Россией, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства,

– заявил чиновник.

Он подчеркнул, что граната в руках ветерана была боевой. В случае подрыва могли погибнуть и травмироваться люди.

Монастырский похвалил стражей порядка, которые принимали участие в спецоперации. Кроме того, он поблагодарил друга нападающего Василия, который сделал все для того, чтобы нападающий сложил оружие.

Коротко о захвате Кабмина