Ветераны не могут нарушать закон
Министр внутренних дел Денис Монастырский подчеркнул, что никто не имеет права нарушать закон. Защитники Украины – не исключение.
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Во время следствия станет понятно, что именно побудило ветерана войны с Россией, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства,
– заявил чиновник.
Он подчеркнул, что граната в руках ветерана была боевой. В случае подрыва могли погибнуть и травмироваться люди.
Монастырский похвалил стражей порядка, которые принимали участие в спецоперации. Кроме того, он поблагодарил друга нападающего Василия, который сделал все для того, чтобы нападающий сложил оружие.
Коротко о захвате Кабмина
- Утром 4 августа ветеран войны Владимир Прохнич пришел с гранатой в здание правительства. Мужчина угрожал ее взорвать, потому что ему уже все надоело.
- Поэтому правоохранители ввели в Киеве спецоперацию.
- Мужчину удалось задержать после того, как с ним поговорил друг. Известно, что патрульная полиция привезла товарища нападающего с другого конца Киева. После инструктажа Василия отправили на разговор с Прохничем.
- В Министерстве внутренних дел рассказали, что нападающему грозит до 15 лет тюрьмы.