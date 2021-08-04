Ветерани не можуть порушувати закон
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський наголосив, що ніхто не має права порушувати закон. Захисники України – не виключення.
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Під час слідства стане зрозуміло, що саме спонукало ветерана війни з Росією, сапера за спеціальністю, взяти в руки гранату та піти до будівлі уряду,
– заявив чиновник.
Він підкреслив, що граната у руках ветерана була бойовою. У випадку підриву могли загинути і травмуватися люди.
Монастирський похвалив правоохоронців, які брали участь у спецоперації. Крім того, він подякував другу нападника Василю, який зробив все для того, щоб нападник склав зброю.
Коротко про захоплення Кабміну
- Зранку 4 серпня ветеран війни Володимир Прохнич прийшов з гранатою до будівлі уряду. Чоловік погрожував її підірвати, бо йому вже все набридло.
- Через це правоохоронці ввели у Києві спецоперацію.
- Чоловіка вдалося затримати після того, як з ним порозмовляв друг. Відомо, що патрульна поліція привезла товариша нападника з іншого кінця Києва. Після інструктажу Василя відправили на розмову з Прохничом
- У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що нападнику загрожує до 15 років в'язниці.