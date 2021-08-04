Ветерани не можуть порушувати закон

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський наголосив, що ніхто не має права порушувати закон. Захисники України – не виключення.

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Під час слідства стане зрозуміло, що саме спонукало ветерана війни з Росією, сапера за спеціальністю, взяти в руки гранату та піти до будівлі уряду,

– заявив чиновник.

Він підкреслив, що граната у руках ветерана була бойовою. У випадку підриву могли загинути і травмуватися люди.

Монастирський похвалив правоохоронців, які брали участь у спецоперації. Крім того, він подякував другу нападника Василю, який зробив все для того, щоб нападник склав зброю.

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