Поліція відкриє кримінальну справу проти зловмисника. Він був учасником АТО на Донбасі. Про це розповів голова Національної поліції Ігор Клименко на брифінгу біля Кабміну.

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Деталі розслідування

За попередніми, даними мотив злочину чоловіка ще не встановлено.

Кримінальне провадження буде відкрито за 4 статтями. Одна з них найважча – 147 ККУ (захоплення заручників) – до 15 років. Це дуже серйозна справа. Більше того – ніхто в цій країні не має права порушувати закон, брати заручників та погрожувати зброєю чи боєприпасами,

– заявив Клименко.

За його словами, у зловмисника була бойова граната. Її використання могло серйозно пошкодити будівлю Кабміну та травмувати тих, хто в ній перебував.

Що відомо про заручників

Заручниками злочинця стали два працівники управління державної служби охорони і працівник Кабінету Міністрів, які намагалися вести з ним переговори.

Зараз триває слідство для з'ясування усіх обставин злочину.

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