Поліція відкриє кримінальну справу проти зловмисника. Він був учасником АТО на Донбасі. Про це розповів голова Національної поліції Ігор Клименко на брифінгу біля Кабміну.
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Деталі розслідування
За попередніми, даними мотив злочину чоловіка ще не встановлено.
Кримінальне провадження буде відкрито за 4 статтями. Одна з них найважча – 147 ККУ (захоплення заручників) – до 15 років. Це дуже серйозна справа. Більше того – ніхто в цій країні не має права порушувати закон, брати заручників та погрожувати зброєю чи боєприпасами,
– заявив Клименко.
За його словами, у зловмисника була бойова граната. Її використання могло серйозно пошкодити будівлю Кабміну та травмувати тих, хто в ній перебував.
Що відомо про заручників
Заручниками злочинця стали два працівники управління державної служби охорони і працівник Кабінету Міністрів, які намагалися вести з ним переговори.
Зараз триває слідство для з'ясування усіх обставин злочину.
Захоплення будівлі уряду: головне
- Уранці в четвер, 4 серпня, чоловік увійшов у будівлю Кабміну і погрожував її підірвати.
- Охоронці повідомили, що зловмисник навіть висмикнув чеку з гранати, з якою він прийшов.
- Поліція одразу ж розпочала спецоперацію. Зі злочинцем вели переговори.
- Злочинця уже затримала поліція.
- Особу чоловіка встановили – ним виявився ветеран АТО Володимир Прохнич.