Полиция возбудила уголовное дело против злоумышленника. Он является участником АТО на востоке Украины. Об этом рассказал председатель Национальной полиции Игорь Клименко.

К теме Мужчину, который пришел с гранатой в Кабмин, задержали

Детали расследования

По предварительным данным мотив преступления мужчины еще не установлен.

Уголовное производство будет открыто по 4 статьям. Одна из них самая тяжелая – 147 УКУ (захват заложников) – до 15 лет. Это очень серьезное дело. Более того – никто в этой стране не имеет права нарушать закон, брать заложников и угрожать оружием или боеприпасами,

– заявил Клименко.

По его словам, у злоумышленника была боевая граната. Ее использование могло серьезно повредить здание Кабмина и травмировать тех, кто в нем находился.

Что известно о заложниках

Заложниками преступника стали два работника управления государственной службы охраны и работник Кабинета министров, которые пытались вести переговоры с мужчиной.

Сейчас идет следствие для выяснения всех обстоятельств преступления.

Захват здания правительства: главное