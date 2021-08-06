Владимир Прохнич признал, что его действия были неправильными и такими, которые нарушали закон. Об этом сообщил адвокат, который зачитал слова подсудимого, написанные на бумаге.

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Я искренне сожалею по поводу содеянного. Прошу прощения у тех, кого обидел или напугал своими необдуманными, импульсивными действиями. Я не хотел никого обидеть или нанести кому-либо вред,

– отметил ветеран АТО.

Что известно о захвате правительства

Утром 4 августа Владимир Прохнич пришел в Кабинет министров с гранатой.

Ветеран АТО угрожал взорвать здание и требовал впустить его внутрь.

Убедил мужчину сдаться правоохранителям друг – волонтер Василий Олексюк.

Ему 5 августа сообщили о подозрении. Сейчас Прохничу выбирают меру пресечения.

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