Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства преступления.

К теме Захват здания правительства и спецоперация полиции: подробно обо всем, что произошло

Подозрение объявлено по статьям о:

захвате государственных зданий;

незаконном лишении свободы;

незаконном обращении с оружием.

Обратите внимание! Ранее в прокуратуре назвали предварительные мотивы действий ветерана. Речь идет о недовольстве работой кабмина и недостаточное финансирования военных.

Прохнич захватил здание правительства: что известно

Утром 4 августа Владимир Прохнич пришел к зданию правительства с гранатой. Мужчина угрожал взорвать его и требовал впустить его внутрь. Сдаться правоохранителям Прохнича убедил его друг, волонтер Василий Олексюк. Тот описал нарушителя как человека с сильным духом. Впрочем, не исключает, что на его поведение могли повлиять ранения, которое тот получил на войне. По информации СМИ, речь идет о минно-взрывной травме и сотрясении головного мозга.

За содеянное ветерану грозит до 15 лет лишения свободы. В то же время в Кабмине попросили правоохранителей учесть психоэмоциональное состояние ветерана АТО. Соответствующее обращение уже направили в Офис генпрокурора. В МВД рассказали, что нападавшему уже назначили психиатрическую экспертизу.

Мужчина с гранатой в здании Кабмина: смотрите видео