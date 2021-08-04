С Владимиром Прохничем работают следователь и процессуальный руководитель. Сейчас в прокуратуре называют лишь предварительные причины действий ветерана.

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В общих чертах: недовольство работой госучреждения и ненадлежащее финансовое обеспечение бывших военнослужащих,
– заявила прокурор Надежда Максимец.

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