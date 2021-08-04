З Володимиром Прохничом працюють слідчий та процесуальний керівник. Наразі у прокуратурі називають лише попередні причини дій ветерана.

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У загальних рисах: невдоволення роботою держустанови та неналежне фінансове забезпечення колишніх військовослужбовців,
– заявила прокурорка Надія Максимець.

Що відомо про захоплення уряду

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