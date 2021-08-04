З Володимиром Прохничом працюють слідчий та процесуальний керівник. Наразі у прокуратурі називають лише попередні причини дій ветерана.
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У загальних рисах: невдоволення роботою держустанови та неналежне фінансове забезпечення колишніх військовослужбовців,
– заявила прокурорка Надія Максимець.
Що відомо про захоплення уряду
- Зранку 4 серпня невідомий чоловік прийшов з гранатою до будівлі Кабінету Міністрів. Нападник погрожував її підірвати, якщо його не впустять всередину.
- З'ясувалося, що невідомий чоловік – ветеран АТО Володимир Прохнич. За даними ЗМІ, у мінно-вибухової травми та струсу головного мозку.
- Для того, щоб зупинити нападника, правоохоронці привезли з іншого кінця Києва його друга. Після розмови з товаришем чоловік вирішив здатися та навіть вибачився за свої дії.
- Тепер ветерану загрожує до 15 років в'язниці, адже проти нього планують відкрити кримінальну справу.