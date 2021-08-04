Захоплювача уряду обійняли невідомі

Чоловіки обійняли Володимира Прохнича на виході з будівлі Кабінету Міністрів. На фото видно, що сам ветеран стояв непорушно.

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Ймовірно, що один з чоловіків, який підійшов до нападника, – його друг Василь. Однак невідомо, ким був другий.

Зауважимо, саме друг Прохнича вмовив його здатися правоохоронцям. Відомо, що після того, як ветеран захопив уряд, поліцейські почали шукати його товаришів. За Василем вони вирушили аж на другий кінець міста. Поліцейські провели чоловіку інструктаж та відправили на розмову з нападником.

Зверніть увагу! 43-річний Володимир Прохнич служив снайпером в АТО. Він був бійцем батальйону "Айдар". За службу воїна нагородили орденом "За мужність ІІІ ступеня". За даними ЗМІ, у 2016 році Прохнич зазнав мінно-вибухової травми та струсу головного мозку.

Коротко про захоплення будівлі Кабміну