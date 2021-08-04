Захватчика правительства обняли неизвестные

Мужчины обняли Владимира Прохнича на выходе из здания Кабинета Министров. На фото видно, что сам ветеран стоял неподвижно.

Важно Мужчине, который захватил правительство, грозит до 15 лет тюрьмы, – МВД

Вероятно, что один из мужчин, который подошел к нападающему – его друг Василий. Однако неизвестно, кем был второй.

Заметим, именно друг Прохнича уговорил его сдаться правоохранителям. Известно, что после того, как ветеран захватил правительство, полицейские начали искать его товарищей. За Василием они отправились аж на другой конец города. Полицейские провели мужчине инструктаж и отправили на разговор с нападающим.

Обратите внимание! 43-летний Владимир Прохнич служил снайпером в АТО. Он был бойцом батальона "Айдар". За службу воина наградили орденом "За мужество III степени". По данным СМИ, в 2016 году Прохнич получил минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга.

Коротко о захвате здания Кабмина