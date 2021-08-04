Обращение направили Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и председатель Консультативного совета при президенте по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая.

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Денег для реабилитации защитников недостаточно

Вербицкая рассказала, что лично пообщалась с ветераном. Она напомнила, что мужчине вызвали врачей из-за плохого самочувствия.

К большому сожалению, такие ситуации нередки в связи с тем, что война оставляет свой след в душах Защитников, а финансирование на лечение и реабилитацию недостаточно для того, чтобы у них была возможность получить своевременную и качественную медицинскую и психологическую помощь,

– отметила политик.

Она добавила, что вскоре обратится относительно увеличения финансирования из бюджета для помощи тем, кто защищал нашу страну.

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