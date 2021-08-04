Звернення направили міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна та голова Консультативної ради при президентові з питань забезпечення прав і свобод захисників України Альона Вербицька.
Важливо Справжня спецоперація: МВС показало відео затримання АТОвця, що хотів підірвати уряд
Грошей для реабілітації захисників недостатньо
Вербицька розповіла, що особисто поспілкувалась з ветераном. Вона нагадала, що чоловіку викликали лікарів через погане самопочуття.
На превеликий жаль, такі ситуації є непоодинокими у зв‘язку з тим, що війна залишає свій слід в душах Захисників, а фінансування на лікування та реабілітацію є недостатнім для того, щоб вони мали можливість отримати вчасну та якісну медичну і психологічну допомогу,
– наголосила політикиня.
Вона додала, що невдовзі звертатимуться щодо збільшення фінансування з бюджету для допомоги тим, хто захищав нашу державу.
Що відомо про "захоплення уряду"
- Вранці 4 серпня невідомий чоловік прийшов з гранатою до будівлі Кабінету Міністрів. Він погрожував підірвати її, якщо його не впустять всередину.
- Щоб зупинити нападника, правоохоронці привезли з іншого кінця Києва його друга. Тоді чоловік вирішив здатися та вибачився за свої дії.
- Цим чоловіком виявився ветеран АТО Володимир Прохнич. ЗМІ писали, що на війні він отримав мінно-вибухову травму та струс головного мозку.
- Ветерану загрожує до 15 років в'язниці.