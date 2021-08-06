Соответствующее решение принял Печерский райсуд Киева. Заседание, на котором рассматривали дело Прохнича, состоялось 6 августа.
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Избрав подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, судьи удовлетворили ходатайство Печерской окружной прокуратуры Киева.
Дело открыли по статьям о:
- захват государственных зданий;
- незаконное лишение свободы;
- незаконное обращение с оружием.
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