Прохнича невдовзі судитимуть

До суду скерували обвинувальний акт за трьома статтями. Мовиться про незаконне позбавлення волі із застосуванням зброї, захоплення державної будівлі та незаконне зберігання бойових припасів.

Раніше Захоплювачу Кабміну оголосили про підозру

Під час досудового розслідування підозрюваний пояснив свої дії гострою реакцією на складні життєві обставини та щиро покаявся,

– розповіли у прокуратурі.

За результатом стаціонарної судово-психіатричної експертизи чоловіка визнали осудним. Наразі він перебуває під вартою.

Зверніть увагу! Раніше Прохнич служив на Сході та був бійцем батальйону "Айдар". За службу його нагородили орденом "За мужність ІІІ ступеня".

Що відомо про спробу підірвати Кабмін