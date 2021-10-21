Прохнича вскоре будут судить

В суд направили обвинительный акт по трем статьям. Речь идет о незаконном лишении свободы с применением оружия, захвате государственного здания и незаконном хранении боевых припасов.

Ранее Захватчику Кабмина объявили о подозрении

Во время досудебного расследования подозреваемый объяснил свои действия острой реакцией на сложные жизненные обстоятельства и искренне покаялся,

– рассказали в прокуратуре.

По результатам стационарной судебно-психиатрической экспертизы мужчину признали вменяемым. Сейчас он находится под стражей.

Обратите внимание! Ранее Прохнич служил на Востоке и был бойцом батальона "Айдар". За службу его наградили орденом "За мужество III степени".

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