Прохнича вскоре будут судить
В суд направили обвинительный акт по трем статьям. Речь идет о незаконном лишении свободы с применением оружия, захвате государственного здания и незаконном хранении боевых припасов.
Ранее Захватчику Кабмина объявили о подозрении
Во время досудебного расследования подозреваемый объяснил свои действия острой реакцией на сложные жизненные обстоятельства и искренне покаялся,
– рассказали в прокуратуре.
По результатам стационарной судебно-психиатрической экспертизы мужчину признали вменяемым. Сейчас он находится под стражей.
Что известно о попытке взорвать Кабмин
- Инцидент произошел утром 4 августа.
- Прохнич пришел с гранатой в руках к зданию правительства.
- Мужчина угрожал взорвать ее и требовал, чтобы его впустить внутрь.
- Сдаться правоохранителям ветерана убедил его друг. Он рассказал, что нападавший на самом деле человек с сильным духом, а на его поведение могли повлиять ранения, которые он получил на войне. Вероятно, речь идет о минно-взрывной травме и сотрясении головного мозга.
- Теперь Прохничу грозит заключение сроком на 15 лет.