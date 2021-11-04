Соответствующее решение 4 ноября приняла судья Печерского райсуда Киева Вита Бортницкая. Следующее заседание по делу состоится в конце года – 28 декабря.
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Прохнич находился под стражей почти 3 месяца
Отметим, что суд отправил ветерана АТО в СИЗО еще 6 августа. Тогда сразу несколько человек хотели взять мужчину на поруки. Среди них – его боевые собратья и Ксения Возницына, возглавляющая госпиталь ветеранов войны "Лесная поляна".
В конце октября в суд направили обвинительный акт в отношении Прохнича – по трем статьям. Речь идет о незаконном лишении свободы с применением оружия, захвате государственного здания и незаконном хранении боевых припасов. В МВД ранее заявили, что мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
Захват Кабмина с гранатой: что известно
- Владимир Прохнич пришел в здание Кабмина утром 4 августа. Мужчина требовал пропустить его внутрь. Мол, если этого не сделают, он взорвет гранату.
- Впоследствии ветеран АТО согласился сдаться правоохранителям. Сделать это Прохнича убедил его товарищ, волонтер Василий Олексюк.
- Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина отметила, что о мужчине, ветеране войны на Донбассе, отзываются положительно. Она также уточнила, что у него черепно-мозговая травма.
- Именно поэтому в Минветеранов обратились в Офис генерального прокурора по делу Прохнича. Там призывали при его рассмотрении учесть психоэмоциональное состояние мужчины.
Текст сообщения Безпалого в фейсбуке:
Сегодня судья Печерского районного суда города Киева Бортницкая В. В. изменила меру пресечения Владимиру Прохничу – с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Следующее судебное заседание состоится 28.12.2021г.