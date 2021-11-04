Соответствующее решение 4 ноября приняла судья Печерского райсуда Киева Вита Бортницкая. Следующее заседание по делу состоится в конце года – 28 декабря.

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Прохнич находился под стражей почти 3 месяца

Отметим, что суд отправил ветерана АТО в СИЗО еще 6 августа. Тогда сразу несколько человек хотели взять мужчину на поруки. Среди них – его боевые собратья и Ксения Возницына, возглавляющая госпиталь ветеранов войны "Лесная поляна".

Обратите внимание! Мужчина заявил, что искренне сожалеет о том, что совершил, и попросил прощения. Он подчеркнул, что не хотел никого обидеть или причинить кому-либо вред.

В конце октября в суд направили обвинительный акт в отношении Прохнича – по трем статьям. Речь идет о незаконном лишении свободы с применением оружия, захвате государственного здания и незаконном хранении боевых припасов. В МВД ранее заявили, что мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Захват Кабмина с гранатой: что известно

Владимир Прохнич пришел в здание Кабмина утром 4 августа. Мужчина требовал пропустить его внутрь. Мол, если этого не сделают, он взорвет гранату.

Впоследствии ветеран АТО согласился сдаться правоохранителям. Сделать это Прохнича убедил его товарищ, волонтер Василий Олексюк.

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина отметила, что о мужчине, ветеране войны на Донбассе, отзываются положительно. Она также уточнила, что у него черепно-мозговая травма.

Именно поэтому в Минветеранов обратились в Офис генерального прокурора по делу Прохнича. Там призывали при его рассмотрении учесть психоэмоциональное состояние мужчины.

Текст сообщения Безпалого в фейсбуке:

Сегодня судья Печерского районного суда города Киева Бортницкая В. В. изменила меру пресечения Владимиру Прохничу – с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Следующее судебное заседание состоится 28.12.2021г.