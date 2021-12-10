Заробили мільйон: поліцейський і медикиня у Києві підробляли COVID-сертифікати

У Києві викрили поліцейського та медикиню, які за хабар видавали людям сертифікати вакцинації проти COVID-19 без її проходження. Про це стало відомо 10 грудня.

Зловмисникам вже оголосили про підозру в несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах та в підкупі. Тепер їм загрожує позбавлення волі на термін до 6 років. Невдовзі зловмисникам мають обрати запобіжні заходи.

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Зловмисники заробили на своїй схемі 1 мільйон гривень / Фото ДБР



Правоохоронці провели обшуки у фігурантів справи / Фото ДБР

Один шукав клієнтуру, інша – "отоварювала"

Завданням поліцейського був пошук громадян, які хотіли придбати фейкові "ковідні" сертифікати.

Він приводив потенційних "клієнтів" до медпрацівниці, а вона вносила вигадані дані про них до системи Helsi і видавала сфальсифіковані документи.

За це зловмисники правили по 4 – 5 тисяч гривень. Показово, що ціна залежала від того, марку якої вакцини зазначали у сертифікаті.

Незаконними діями пара аферистів встигла заробити 1 мільйон гривень.



За свої послуги зловмисники просили по 4 – 5 тисяч гривень / Фото ДБР



Поліцейський шукав клієнтів, а медикиня видавала їм сертифікати без проходження щеплення за гроші / Фото ДБР

Коай "бізнесу" поклали обшуки

Зрештою 9 грудня правоохоронці провели обшуки на робочих місцях підозрюваних та у них вдома. Там вилучили понад 200 підробних сертифікатів і списки осіб, які купували такі "документи".

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