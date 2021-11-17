Зеленський не перший: київський підприємець давав по тисячі гривень за вакцинацію ще влітку

Усередині літа підприємець з Києва провів експеримент серед працівників. Він пообіцяв 1 000 гривень кожному, хто вакцинується. Таким чином кількість людей зі щепленням зросла в 14 разів.

Усередині літа Олексій Давиденко провів серед колег опитування про те, чи хочуть вони вакцинуватися. За результатами дослідження, 72% працівників не захотіли робити щеплення. Тоді чоловік вирішив заохотити їх фінансово.

Зверніть увагу Держава виплатить по 1 тисячі гривень вакцинованим громадянам, – Зеленський

Гроші і відсотки до зарплати

Експеримент чоловік проводив 3 місяці й про результати розповів 1 листопада. Підприємець запропонував колегам одноразову виплату, підвищення зарплати та вихідний день:

одноразово 1 000 гривень за повну вакцинацію.

вихідні дні після кожної вакцинації.

+10% до кожної зарплати до кінця 2021 року.

З початку дослідження вакцинувалися 5%, а потім відсоток збільшився до 73.



Статистика до та після експерименту / Фото з фейсбуку Олексія Давиденка

Олексій Давиденко наголошує, що байдуже з якою мотивацією люди передумали щодо вакцинації. Важливо, те що з антивакцинаторів не потрібно насміхатися, а допомагати їм і шукати підхід.

Текст публікації Олексія Давиденка:

Прийшов час.

Розповідаю про результати нашого експерименту із грошовою мотивацією для всіх вакцинованих співробітників наших магазинів.

Нагадаю.

У середині літа ми провели опитування і жахнулися – більшість наших колег, які працюють по всій Україні, не збиралися вакцинуватися.

Ми вирішили мотивувати людей ТУПО грошима:

- одноразово 1'000 грн за повну вакцинацію.

- вихідні дні після кожної вакцинації.

- +10% до кожної зарплати до кінця 2021 року.

Минуло 3 місяці.

Результати мене повністю влаштовують.

12 липня:

5% повна вакцинація.

72% не бажають вакцинуватися.

28 жовтня:

73% - повна вакцинація.

13% не бажають.

Так чи інакше.

Ще до початку третьої хвилі COVID ми змогли переконати більше половини своїх співробітників змінити свою думку і пройти повну вакцинацію.

І не важливо з якою мотивацією люди передумали:

- захотіли підзаробити

- взяли приклад із колег

- злякалися

Важливе інше.

Не треба таврувати ганьбою антиваксів.

Не треба волати до їх розуму і здорового глузду.

Не треба сміятися і знущатися з них.

Треба спробувати знайти ключ до кожної закритої двері.

В даному випадку ключем виявилися гроші.

Навіть якщо одне людське життя ми змогли таким чином викупити грошима – цей експеримент уже можна вважати успішним.

Погодьтеся.

Не часто можна купити здоров'я за гроші.

Нехай навіть чуже здоров'я.

Зеленський теж пообіцяв по 1 тисячі гривень