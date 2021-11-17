Усередині літа Олексій Давиденко провів серед колег опитування про те, чи хочуть вони вакцинуватися. За результатами дослідження, 72% працівників не захотіли робити щеплення. Тоді чоловік вирішив заохотити їх фінансово.
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Гроші і відсотки до зарплати
Експеримент чоловік проводив 3 місяці й про результати розповів 1 листопада. Підприємець запропонував колегам одноразову виплату, підвищення зарплати та вихідний день:
- одноразово 1 000 гривень за повну вакцинацію.
- вихідні дні після кожної вакцинації.
- +10% до кожної зарплати до кінця 2021 року.
З початку дослідження вакцинувалися 5%, а потім відсоток збільшився до 73.
Статистика до та після експерименту / Фото з фейсбуку Олексія Давиденка
Олексій Давиденко наголошує, що байдуже з якою мотивацією люди передумали щодо вакцинації. Важливо, те що з антивакцинаторів не потрібно насміхатися, а допомагати їм і шукати підхід.
Текст публікації Олексія Давиденка:
Прийшов час.
Розповідаю про результати нашого експерименту із грошовою мотивацією для всіх вакцинованих співробітників наших магазинів.
Нагадаю.
У середині літа ми провели опитування і жахнулися – більшість наших колег, які працюють по всій Україні, не збиралися вакцинуватися.
Ми вирішили мотивувати людей ТУПО грошима:
- одноразово 1'000 грн за повну вакцинацію.
- вихідні дні після кожної вакцинації.
- +10% до кожної зарплати до кінця 2021 року.
Минуло 3 місяці.
Результати мене повністю влаштовують.
12 липня:
5% повна вакцинація.
72% не бажають вакцинуватися.
28 жовтня:
73% - повна вакцинація.
13% не бажають.
Так чи інакше.
Ще до початку третьої хвилі COVID ми змогли переконати більше половини своїх співробітників змінити свою думку і пройти повну вакцинацію.
І не важливо з якою мотивацією люди передумали:
- захотіли підзаробити
- взяли приклад із колег
- злякалися
Важливе інше.
Не треба таврувати ганьбою антиваксів.
Не треба волати до їх розуму і здорового глузду.
Не треба сміятися і знущатися з них.
Треба спробувати знайти ключ до кожної закритої двері.
В даному випадку ключем виявилися гроші.
Навіть якщо одне людське життя ми змогли таким чином викупити грошима – цей експеримент уже можна вважати успішним.
Погодьтеся.
Не часто можна купити здоров'я за гроші.
Нехай навіть чуже здоров'я.
Зеленський теж пообіцяв по 1 тисячі гривень
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що всім, хто отримає дві дози щеплення, держава виплатить по 1 тисячі гривень.
- Програма стартує 19 грудня. На неї виділять близько 3 мільярдів гривень. Стільки ж – на початку 2022 року.
- Отримати винагороду можна буде через додаток "Дія".