Жертви, руйнування та вогонь: відео з наслідками обстрілів телевежі

1 березня 2022 , 19:52
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Джерело:

Держзв'язку

Російські військові скинули 2 ракети на телевежу у Києві. Так окупанти хотіли залишити українців без правдивої інформації.

На місці події працюють рятувальники. Вони ліквідовують вогонь, який спричинили ворожі ракети.

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що фахівці намагаються відновити роботу телевежі. Цифрове ефірне мовлення вже частково працює.

Дивіться відео з наслідками обстрілу телевежі:

 

Зауважимо, внаслідок жахливих дій російських військових загинули 5 мирних мешканців, які проходили повз телевежу. Ще 5 людей – постраждали.

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Автор: Софія Мінджоса