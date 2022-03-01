На місці події працюють рятувальники. Вони ліквідовують вогонь, який спричинили ворожі ракети.

Важливо Цю ніч краще провести в укриттях, – Кличко закликав киян не пересуватися містом

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що фахівці намагаються відновити роботу телевежі. Цифрове ефірне мовлення вже частково працює.

Дивіться відео з наслідками обстрілу телевежі:

Зауважимо, внаслідок жахливих дій російських військових загинули 5 мирних мешканців, які проходили повз телевежу. Ще 5 людей – постраждали.

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