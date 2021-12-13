Жителі Борщагівки поскаржилися на зухвалу банду підлітків-грабіжників: у поліції відреагували

Жителі столичної Борщагівки поскаржилися, що в їхньому районі почала орудувати банда підлітків. Вона нібито нападає на людей у темну пору доби, аби пограбувати. Така інформація з'явилася у мережі 11 грудня.

Люди стверджують, що від дій малолітніх розбійників уже постраждали кілька осіб. Серед них – хлопець, дівчина та бабуся.

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Де чатує небезпека

Місцевий житель Євген Дудченко написав, що банда шукає потенційних жертв на ділянці між зупинкою Ромена Ролана, ринком "Дніпро" та "Колібрисом".

Підлітки нібито нападають на людей з-за спини, б'ючи по голові та забираючи усі цінні речі – від телефонів до будь-яких грошей.

У одного чоловіка група з шістьох підлітків біля АТБ почала вимагати віддати усе, що є в кишенях. На допомогу йому так ніхто і не прийшов.

Крім того, Дудченко поскаржився, що поліція буцімто ігнорує його скарги та заяву й лише обіцяє знайти причетних до пограбувань, але не робить цього.

Поліція спростовує

Тим часом у правоохоронних органах 24 каналу розповіли, що наразі займаються з'ясування ситуації, однак жодних офіційних звернень киян з цього приводу до них не надходило.

Поки перевіряємо інформацію, однак попередньо можу сказати: начальниця сектору ювенальної превенції скидала таку інформацію. Вона каже, що із заявами ніхто не звертався. Якби була серія, уже була би перевірка. Зараз у зв'язку із дописом, який уже скинули, будемо перевіряти інформацію. Однак звернень поки немає,

– пояснила пресофіцерка Святошинського управління поліції Тетяна Мельник.

Моторошне вбивство поліцейського у Чернігові: під підозрою – підлітки

У жовтні Україну сколихнула новина про жорстоке вбивство поліцейського у Чернігові. Там група молодиків напала на двох правоохоронців, один із яких загинув від отриманих побоїв. Згодом з'ясувалося, що троє підозрюваних у скоєнні злочину – неповнолітні.

Фатальний конфлікт почався у супермаркеті АТБ і продовжився на вулиці. Зрештою агресивний натовп завдав одному із потерпілих 20 ударів в голову, від яких він помер на місці трагедії.

Текст публікації "Борщагівки":

Доброго дня, всі жителі Борщагівки! Дивіться, така ситуація, що на вулиці від зупинки Ромена Ролана до ринку "Дніпро" і до "Колібрису" орудує банда малоліток. Уже три людини постраждали.

Б'ють ззаду по голові й забирають телефони та гроші. А мого товариша буквально два дні тому, як йти на ринок "Дніпро", ввечері біля АТБ шестеро людей оточили і сказали, аби він віддав все, що у нього в кишенях. І ніхто не допоміг.

Велике прохання до людей – не проходьте повз, допомогайте один одному. Давайте, хто зможе влитися в команду, знайдемо цих неповнолітніх. Тому що вже постраждала дівчина і одна бабуся. Я не кажу вже за мого товариша.

Тому що починається беззаконня, адже поліція ігнорує мої слова і заяву. Кажуть, що обов'язково знайдемо і розберемося, але в результаті все так само. Якщо комусь буде щось відомо, прошу повідомити за номером телефону (050) 06 65 731, тому що скоро будуть першого зустрічного грабувати. Це відбувається, коли починає темніти. Велике дякую всім, хто почує або побачить це звернення.