У житловому будинку Білої Церкви згоріли люди
Оперативно-диспетчерська служба Білоцерківського району 30 грудня о 2:22 отримала повідомлення про пожежу. Трагічна ситуація трапилась у житловому будинку Білої Церкви на вулиці Левка Симиренка.
Вогонь охопив приватний будинок площею 210 квадратних метрів. Ліквідували пожежу чергові третьої та четвертої Державних пожежно-рятувальних частин Білої Церкви.
До теми Під час пожежі вогнеборці врятували пані з собачкою: миле фото
У Білій Церкві горів приватний будинок / Фото Головного управління ДСНС у Київській області
У пожежі загинули люди
Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіла двох людей. Вогнеборці повністю ліквідували займання о 5:39.
Наразі встановлюють причину пожежі. Щоб погасити вогонь, залучили 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 14 осіб складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники кілька годин боролися з вогнем / Фото Головного управління ДСНС у Київській області
Пожежа на пилорамі поблизу Києва
Під Києвом 26 грудня на пилорамі в селі Мартусівка спалахнула пожежа. Рятувальники 6 годин боролися з вогнем, оскільки площа займання охопила понад тисячу квадратних метрів.
Вогнеборці встановили, що пожежа виникла на складах готової продукції пилорами. На щастя, обійшлося без жертв.
Пожежа на пилорамі у селі Мартусівка: дивіться відео