"Живемо у пеклі й гірше, ніж мавпи": директорка київського театру "Браво" принизила Україну

Директорка київського театру "Браво" Любов Титаренко виступила із пропагандистською промовою на телебаченні, в якій спробувала принизити Україну та українців. Вона поскаржилася на нібито утиски "русского мира" у нашій державі. Ролик зі спічем фанатки країни-агресорки з'явився у мережі 13 листопада.

Фрагментом з обуреннями акторки-русофілки поділився колишній нардеп Борислав Береза. Його увагу привернули вигадані жахачки Титаренко про нібито спалення в Україні книг російських класиків.

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Заспівала оду "рускому миру"

Директорка театру "Браво" із захопленням розповідала, що країна, яка вже восьмий рік поспіль веде війну проти України, нібито тримається саме на культурі та спадщині "русского мира".

Крім того, вона висловила переконання, що рівень життя у Росії буцімто вищий, ніж в нашій державі. Все це, на її думку, – завдяки читанню росіянами Пушкіна та Достоєвського.

І проблема в тому, що навіть якщо тут вони не розуміють, спалюють ці книги, і дозволяє Україна їм це робити (бо сміттєві баки забиті цими книгами), то Росія довго житиме саме російською спадщиною,

– висловилася Титаренко.

Зізналася, що не вважає українців людьми

Також актриса заявила, що їй страшно жити в Україні і вона заздрить людям у Швейцарії та Російській Федерації

"Ми відкинуті не просто у середньовіччя, ми живемо вже у пеклі. Ми живемо гірше, ніж мавпи жили б", – висловилася скандальна діячка культури.

Куди ж без Бандери

Завершуючи свою гнівну промову, Титаренко не змогла оминути постать Степана Бандери. Її обурило, що йому встановлюють пам'ятники в Україні, нібито не знаючи реальної біографії цієї історичної постаті.

Любов Титаренко обізвала Україну "пеклом", а українців – "мавпами": відео

Текст публікації Борислава Берези:

Сьогодні ж Всесвітній день доброти? Тоді я про довбо**бів напишу по-доброму. Мені надіслали цей ролик. На ньому директорка київського театру "Браво" і явно не дуже хороша актриса Любов Титаренко несе відверту маячню і тихо розповідає, що в Києві подихає "рузький мир".

Завдяки цьому потоку свідомості, поєднаному з абсурдом, я дізнався, що в нас спалюють книги, а смітники забиті книгами російської класики. Пішов і перевірив книжкові полиці. Чехов, Лермонтов, Пушкін і Купрін стоять непопалимі.

Вийшов надвір і був шокований. У смітнику нічого немає, окрім сміття. Мабуть, книги вже повезли спалювати на Хрещатик. А взагалі подивіться цю чудову дичину самостійно. Воно того варте. Це або тихе божевілля, або просто відверте підігравання ворожій пропаганді.

P. S. Леоніде Ємцю, а можеш дізнатися про взаємини цієї мадам та міста? Тому що не здивуюся, якщо вона сидить на якомусь бюджетному підсмоктуванні, але бреше про Україну для російських засобів масової інформації.