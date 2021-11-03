У жовтні у транспорті Києва використали 25 мільйонів електронних квитків

Лише кожну четверту поїздку мешканці та гості Києва сплачують за допомогою е-квитка. Здебільшого у столиці користуються для оплати проїзду все ж таки транспортними картками.

За словами керівника департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олега Половинка, у жовтні в транспорті столиці використали 25 мільйонів електронних квитків. При цьому згенеровано у жовтні було лише 6,5 мільйонів QR-квитків, 1,5 мільйона з них – у застосунку "Київ Цифровий".

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Фактично кожен четвертий е-квиток генерується у додатку столиці.

Карантин зменшив пасажиропотік на чверть

Наземним транспортом у жовтні скористалися 8 650 875 разів.

У метро їздили вдвічі частіше – 16 957 472 рази.

Як у трамваях, тролейбусах та автобусах, так і у підземці жителі столиці віддають перевагу оплаті транспортними картками.

У перший день перебування Києва у червоній зоні метрополітеном скористалися на 26% менше разів, аніж у жовтні, коли обмежень не було. Наземним транспортом проїхали на 28% пасажирів менше, ніж за минулий період попереднього місяця.



Взагалі, як показує статистика техпідтримки, е-квитки стають для киян все простішими та більш звичними. У жовтні ми отримали на 15% менше звернень у порівнянні з минулим місяцем. Зовсім скоро ми презентуємо новий реліз міського застосунку "Київ Цифровий". Чуємо фідбек та вдосконалюємося заради вашого комфорту,

– зазначив посадовець.

Від використання паперових квитків у транспорті Київ відмовився у серпні 2021. З того часу місто перейшло повністю на користування застосунком чи пластиковими транспортними картками.