У Жулянах полум'я охопило приватний будинок: відео жахливої пожежі

У столичному мікрорайоні Жуляни вранці 14 січня сталася велика пожежа. Там вогонь охопив один із приватних будинків.

Наразі про постраждалих жодної інформації немає. Однак на кадрах видно, що полум'я практично знищило споруду – воно велетенськими язиками виривалося крізь вікна і обвалило покрівлю.

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Блискавична реакція рятувальників

Бійці ДСНС одразу прибули на місце і негайно почали гасити пожежу. У коментарях люди, які живуть поблизу, повідомили, що екіпажі прибули за 7 хвилин і не допустили перекидання вогню на сусідні будинки. Буцімто їм уже вдалося ліквідувати осередок займання.

Крім того, місцеві мешканці зазначили, що вогонь розбушувався надто сильно через потужні пориви вітру. Дехто також припустив, що в будівлі міг бути якийсь балон або щось легкозаймисте – адже пожежа розгорілася надто сильно.

У Жулянах спалахнув приватний будинок: відео

Текст публікації "Києва оперативного":

Просто зараз палає приватний будинок у мікрорайоні Жуляни. На місці вже працюють пожежні рятувальники ДСНС. Сподіваємося, ніхто не постраждає.