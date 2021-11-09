Зібрав "гармошку" та втік: у Києві затримали водія, який збив патрульного на проспекті Перемоги

Поліцейські досить швидко відшукали власника Hyundai, який напідпитку здійснив масштабну ДТП ввечері 8 листопада. Чоловік врізався у машини, які зіштовхнулися між собою до цього.

При цьому між автівками затисло патрульного, який оформляв аварію. Водій-порушник при цьому не знайшов кращого виходу, аніж втекти з місця ДТП.

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Схопити втікача на місці колеги потерпілого копа не змогли – вони були зайняті здебільшого допомогою потерпілому.

Що відомо про масштабну ДТП на проспекті Перемоги у Києві

Біля будинка 141/1 водій Renault Logan в'їхав у BMW. У цій аварії ніхто не постраждав, тому учасники ДТП викликали патрульну поліцію, а не слідчу групу.

За кілька кілометрів до цього місця також сталася невеличка аварія із затором, тому водії, проїхавши складну ділянку, набирали швидкість.

Це, а також алкогольне сп'яніння водія Hyundai, призвело до того, що він не помітив знак аварійної зупинки та влетів у Renault.

Поліцейського, який працював на місці аварії, затисло між службовим Mitsubishi та BMW.

Потерпілого правоохоронця госпіталізували до лікарні медики швидкої.

Затримали біля під'їзду

Одразу після здійснення другої аварії поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу. Встановити особу власника Hyundai було зовсім не складно. То ж, правоохоронці відправилися додому до ймовірного порушника ПДР.

Затримали чоловіка біля під'їзду його будинку. Як з'ясувалося, він перебував за кермом у нетверезому стані. Втім, проходити огляд на стан сп'яніння затриманий відмовився. Патрульні склали щодо нього протокол за п'яне водіння. Слідчі ж відкрили кримінальне провадження щодо ДТП із потерпілими.