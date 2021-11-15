"Зірвало дах": ЗМІ дізналися ім'я киянина, який жбурляв у чужі авто пляшки з вікна

У мережі написали ім'я киянина, який 13 листопада викидав побутові речі на чужі припарковані автівки. Ним нібито є Олександр Журавльов – експрезидент Центру стратегічних програм.

У 2011 році чоловік буцімто займався реформами в Україні й був доволі впливовим. Втім, остання витівка Журавльова вкрай здивувала людей, які його знали.

До теми У Києві чоловік викидав з вікна пляшки та банки на припарковані авто: приголомшливе відео



Олександр Журавльов нібито потрощив три чужі авто / Фото з фейсбуку "Оперативного"

Тиха вода греблю рве

Сусіди Журавльова зазначили, що раніше чоловік ніколи не показував такої агресії . За їх словами, у житловому комплексі, де він мешкає, в нього не було слави дебошира.

Просто зірвало дах. Бувало, що бачили п’яним, але завжди тихий,

– стверджують люди.

Під роздачу ледь не потрапили перехожі

Прикрий інцидент з вини 54-річного чоловіка трапився на вулиці Круглоуніверситетській у столиці. Зловмисник викидав речі з вікна 9 поверху і пошкодив три чужих авто. Він жбурляв пляшки, банки і навіть спортивний інвентар.

Показово, що під будинком, де неадекватний киянин трощив автівки, проходили люди. Відтак, вважкі пердмети могли впасти просто їм на голову.

Текст публікації "Оперативного":

"Просто зірвало дах"

Так прокоментували мешканці житлового комплексу дії свого сусіда. Кажуть, що раніше за ним подібного не помічали ніколи – "бувало, що бачили п'яним, але завжди тихий".

До речі, звуть пана бешкетника Журавльов Олександр. У минулому був дуже впливовою людиною – президентом Центру стратегічних програм, якісь там реформи у 2011 році намагався проводити…