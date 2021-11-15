В 2011 году мужчина якобы занимался реформами в Украине и был довольно влиятельным. Впрочем, последняя выходка Журавлева крайне удивила людей, которые его знали.

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Александр Журавлев якобы разбил три чужих авто / Фото из фейсбука "Оперативного"

В тихом омуте черти водятся

Соседи Журавлева отметили, что раньше мужчина никогда не показывал такой агрессии. По их словам, в жилом комплексе, где он живет, у него не было славы дебошира.

Просто сорвало крышу. Бывало, что видели пьяным, но всегда тихий,

– утверждают люди.

Под раздачу чуть не попали прохожие

Досадный инцидент по вине 54-летнего мужчины произошел на улице Круглоуниверситетской в столице. Злоумышленник выбрасывал вещи из окна 9 этажа и повредил три чужих авто. Он швырял бутылки, банки и даже спортивный инвентарь.

Показательно, что под домом, где неадекватный киевлянин крушил машины, проходили люди. Следовательно, тяжелые пердметы могли упасть прямо им на голову.

Текст публикации "Оперативного":

"Просто сорвало крышу"

Так прокомментировали жители жилого комплекса действия своего соседа. Говорят, что раньше за ним подобного не замечали никогда – "бывало, что видели пьяным, но всегда тихий".

Кстати, зовут господина дебошира Журавлев Александр. В прошлом был очень влиятельным человеком – президентом Центра стратегических программ, какие-то там реформы в 2011 году пытался проводить…