У звільненій Бучі виявили братську могилу на майже 300 людей
2 квітня 2022 , 21:57Читать новость на русском
Джерело:AFP
У звільненому місті Буча, що на Київщині, виявили братську могилу на майже 300 людей. За словами мера, на жаль, мертві люди лежать на вулицях міста.
Відповідну інформацію оприлюднив виданню мер звільненого міста. Страшну звістку Анатолій Федорук розповів 2 квітня – наступного дня після звільнення міста від окупантів.
Важливо У Бучі окупанти катували чоловіка та жінку прямо в їхній квартирі
У Бучі у братській могилі поховали майже три сотні людей
Вже поховали 280 людей у братських могилах,
– повідомило страшну звістку видання.
На жаль, за словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, сильно зруйновані вулиці міста всіяні трупами.Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним та близьким всіх загиблих. Цинічний окупант має бути покараний за всі звірства на Українській землі!
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