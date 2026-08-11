База на роки: 5 кольорів одягу, які не виходять з моди

Влітку, особливо у спекотні дні, найменше хочеться витрачати час на роздуми про те, що вдягнути. Саме тому варто мати в гардеробі кілька базових і якісних речей, які легко поєднуються між собою.

А щоб вони залишалися актуальними не один сезон, робіть ставку не лише на трендові відтінки, а й на класичні кольори, які не виходять із моди. Люкси назвали п'ять кольорів, які стануть чудовою основою літнього гардероба. Вони легко комбінуються між собою, мають стильний вигляд і залишатимуться актуальними з року в рік.

Чорний залишається актуальним у будь-яку пору року, і літо – не виняток. Він надає образу стриманості та елегантності й чудово поєднується практично з будь-якими аксесуарами.

Стильний образ у чорному кольорі / Фото з інстаграму Ingrid Fagerli Edvinsen

Ніжний масляно-жовтий відтінок уже кілька сезонів поспіль залишається серед фаворитів модниць. Він має свіжий і сучасний вигляд, але водночас не здається надто яскравим. Особливо вдало цей колір розкривається в поєднанні з білим, шоколадним відтінком і денімом.

Стильний образ масляно-жовтого кольору / Фото з інстаграму Aïda BADJI

Білий традиційно вважається одним із головних літніх кольорів. Він асоціюється з відпочинком, сонцем і легкістю, тому речі в цьому відтінку чудово вписуються у сезонний гардероб. Білі сукні, сорочки, лляні штани та спідниці з бавовняного попліну допоможуть створити доречний look як для прогулянки містом, так і для відпочинку біля моря.

Стильний білий образ / Фото з інстаграму Monikh

Теплий коричневий відтінок може стати чудовою альтернативою звичному чорному. Він має м'якший вигляд і легко поєднувати з іншими нейтральними кольорами, а ще – додає образам глибини та робить їх цікавішими.

Літній образ у коричневому кольорі / Фото з інстаграму Hannah Lewis

Своєю чергою хакі давно перестав сприйматися лише як відтінок мілітарі та поступово перетворився на універсальний нейтральний відтінок. Він добре комбінується з білим, чорним, бежевим і коричневим, тому речі кольору хакі легко вписати в літній гардероб і створити з ними чимало стильних образів.

Стильний образ кольору хакі / Фото з інстаграму Liv Madeline

Правильно підібрана кольорова палітра – це вже половина успіху під час створення літніх образів. Якщо ж доповнити її універсальними базовими речами, які легко комбінуються між собою, можна значно спростити щоденний вибір вбрання.