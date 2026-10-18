Розкішні образи світових зірок – це завжди вау: найкращі виходи на Academy Museum Gala 2026

У Лос-Анджелесі відбувся шостий щорічний гала-вечір Academy Museum Gala, який по праву вважається однією з найвпливовіших модних подій року за межами сезону кінопремій. Престижний захід покликаний збирати кошти для розвитку Музею кіноакадемії, об'єднуючи світових селебріті та легендарні модні доми.

На заході зібралося чимало світових зірок, кожна з яких показала бездоганний смак та сміливі кутюрні рішення. Червоний хідник став місцем зустрічі високої моди та голлівудського шику, де свіжі подіумні тренди ожили на головних зірках індустрії.

Кейт Гадсон вразила публіку кутюрною сукнею від Armani Privé, обравши витонченість, чисті лінії та бездоганний крій. Репер A$AP Rocky продемонстрував сучасний погляд на чоловічу елегантність, з'явившись у стильному ансамблі від Chanel.

Кейт Гадсон у розкішній кремовій сукні: дивіться відео

A$AP Rocky в елегантному костюмі від Chanel: дивіться відео

Тейлор Свіфт зробила ставку на лаконічну розкіш у сукні від Dior, яка підкреслила її фірмову жіночність. Водночас акторка Інде Наварретт зачарувала присутніх драматичним силуетом із кутюрної колекції Schiaparelli, зробивши акцент на складній архітектурі вбрання.

Тейлор Свіфт на Academy Museum Gala 2026: дивіться фото

Сара Піджон підкорила доріжку яскравим та блискучим кутюром від Chanel, а Кейлі Спені з'явилася у свіжому образі з весняної колекції Valentino. Бріттані Сноу обрала витончену невимушеність від Max Mara, а Едді Редмейн надав перевагу перевіреній класиці Giorgio Armani.

Сара Піджон у сукні Chanel на Academy Museum Gala 2026: дивіться відео

Ось ще розкішні образи від світових зірок на Academy Museum Gala 2026:



Сукні Жанель Моне на Academy Museum Gala 2026 з метеликом / Getty Images

На цьому ж заході засвітилася й Кендалл Дженнер, яка показала, як стильно можна носити принт полка-дот.