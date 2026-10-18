Ці 5 аксесуарів зроблять будь-який осінній образ розкішним

Осінній гардероб зазвичай складається зі зрозумілих базових речей на кшталт затишного светра, прямих джинсів та класичного пальта. Однак саме правильно розставлені акценти здатні подарувати щоденному вбранню статусний вигляд.

Як зазначають стилісти німецького видання Myself, достатньо кількох штрихів, аби звичайні джинси, светр і пальто виглядали в рази дорожче. Модницям варто зробити ставку на форму, текстуру та лаконічність.

Стильні аксесуари на осінь 2026

Невелика хустка на шиї здатна освіжити будь-який базовий аутфіт. У поєднанні з класичним тренчем, структурованим блейзером чи затишним трикотажним пуловером вона швидко створює елегантний образ.

Стильна хустка на осінь / Фото Pinterest

Шкіряні рукавички або якісні моделі з екошкіри завжди мають благородніший вигляд, ніж звичайні в'язані варіанти. Вони гармонійно доповнюють пальто та миттєво перетворюють повсякденний "лук" на стильний модний аутфіт.

Модні шкіряні рукавички, які можна носити восени / Фото Amatto Shoes

Шкіряний ремінь варто носити не лише з джинсами чи штанами, але й поверх оверсайз жакетів або трикотажних суконь. За словами стилістів, він гарно підкреслить талію і вкаже на майстерно пророблену роботу з пропорціями силуету.

Як носити ремінь восени / Фото Pinterest

Лаконічний наручний годинник зі шкіряним ремінцем чи металевим браслетом слугує вишуканим завершальним штрихом будь-якого образу. Коли він ненав'язливо визирає з-під манжета джемпера, аутфіт одразу набуває зібраного та дорогого вигляду.

Годинник зі шкіряним ремінцем / Фото з інстаграму Velare archieve

Об'ємний і щільний шарф у благородних відтінках кемел, шоколаду, графіту чи крему стає головним героєм гардероба в холодну пору. Стилісти радять обирати м'які тканини, адже надто тонкий матеріал часто спрощує навіть найстильніший комплект.

Образ з об'ємним шарфом на осінь 2026 / Фото Pinterest

Щоб аксесуари виглядали бездоганно, важливо дотримуватися кількох правил:

Узгоджуйте відтінки металу пряжки ременя, фурнітури годинника та прикрас між собою; Повторюйте колір одного з аксесуарів в іншій деталі гардероба; Обмежуйтеся двома-трьома акцентами одночасно, аби не перевантажити образ; Своєчасно доглядайте за речами, прибирайте ковтунці з шарфів та зберігайте охайний вигляд шкіри.

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