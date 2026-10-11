Нова стрижка та сукня у паєтках Gucci: Амаль Клуні показала розкішний образ у стилі Софі Лорен

Амаль Клуні традиційно обирає неймовірно розкішні образи, які миттєво приковують до себе увагу б'юті-експертів та поціновувачів моди по всьому світу. Її кожен вихід на червоний хідник стає справжнім майстер-класом з елегантності та вишуканого стилю Old Hollywood.

На п'ятій щорічній церемонії The Albies у Лондоні правозахисниця Амаль Клуні показала справдні приголомшливий аутфіт, створений у співпраці з відомим брендом Gucci. Для цієї особливої події Демна Гвасалія розробив для зірки ексклюзивну сукню із відкритими плечима, повністю вкриту сяйливими золотими паєтками та каскадом довгої бахроми до самої підлоги.

Амаль Клуні у золотій сукні з паєтками: дивіться фото

Образ доповнила оновлена зачіска та сяйливий макіяж від її давнього стиліста Дімітріса Джаннетоса. За його словами, головним джерелом натхнення стала легендарна Софі Лорен, проте класичну елегантність вирішили освіжити легкими текстурними хвилями. Перукар зробив Амаль коротку багатошарову стрижку з пір'ястими пасмами та світлими відблисками, що створило мікс стилів.

Амаль і Джордж Клуні: дивіться фото

Для створення макіяжу стиліст використав продукти Charlotte Tilbury, підкресливши природне сяйво шкіри теплими золотистими відтінками. Основну увагу зосередили на виразному погляді та доглянутій шкірі з делікатним рум'янцем і нюдовою помадою.

Я прагнув зберегти класичне натхнення, але додав сучасної невимушеності – м'які хвилі та сяйливий бронзовий макіяж ідеально доповнили золоту сукню,

– каже стиліст.

Головний секрет цього виходу полягає у балансі між розкішшю та легкістю. Скульптурна сукня чудово підкреслює силует, а текстурна зачіска додає динаміки та сучасності. А ще зовсім нещодавно Амаль Клуні сяяла на Венеційському кінофестивалі, де також показала розкішну чорну сукню.