На пятой ежегодной церемонии The Albies в Лондоне правозащитница Амаль Клуни показала поистине потрясающий наряд, созданный в сотрудничестве с известным брендом Gucci. Для этого особенного события Демна Гвасалия разработал для звезды эксклюзивное платье с открытыми плечами, полностью покрытое сияющими золотыми пайетками и каскадом длинной бахромы до самого пола.

Амаль Клуни в золотом платье с пайетками: смотрите фото

Образ дополнили обновленная прическа и сияющий макияж от ее давнего стилиста Димитриса Джаннетоса. По его словам, главным источником вдохновения стала легендарная Софи Лорен, однако классическую элегантность решили освежить легкими текстурными волнами. Парикмахер сделал Амаль короткую многослойную стрижку с перьевыми прядями и светлыми бликами, что создало микс стилей.

Амаль и Джордж Клуни: смотрите фото

Для создания макияжа стилист использовал продукты Charlotte Tilbury, подчеркнув естественное сияние кожи теплыми золотистыми оттенками. Основное внимание сосредоточили на выразительном взгляде и ухоженной коже с нежным румянцем и нюдовой помадой.

Я стремился сохранить классическое вдохновение, но добавил современной непринужденности – мягкие волны и сияющий бронзовый макияж идеально дополнили золотое платье,

– говорит стилист.

Главный секрет этого образа заключается в балансе между роскошью и легкостью. Скульптурное платье прекрасно подчеркивает силуэт, а текстурная прическа добавляет динамики и современности. А еще совсем недавно Амаль Клуни сияла на Венецианском кинофестивале, где также продемонстрировала роскошное черное платье.