5 деталей, які видають дешеву річ: версія Андре Тана

Диявол криється у деталях! Усі ми чудово знаємо це прислів'я. Тож, саме деталі роблять наші образи стильними, якісними та актуальними. Проте може бути все зовсім навпаки.

Дизайнер Андре Тан часто ділиться у своєму інстаграмі корисними порадами щодо стилізації та актуальними трендами. Нещодавно він звернув увагу саме на деталі й розповів, які елементи можуть перетворити навіть дорогу річ на дешеву.

Навіть якщо ви віддали за речі шалені гроші – це ще не означає, що вона має елегантний, вишуканий та дорогий вигляд. Ось деталі, які можуть зробити річ дешевою:

звертайте увагу на фурнітуру. Андре радить не купувати речі та аксесуари, які мають дуже багато золотих деталей. "Це тривожний дзвіночок", – каже Тан;

обирайте якісну тканину. На перший погляд, матеріал може бути гарним та привабливим й блищати так, що видно з космосу, проте це може бути не шовк, а 100-відсотковий поліестер;

ковтунці та розтягнуті деталі. Якщо ваш светр вже покрився ковтунцями, а комір розтягнувся до плечей, то пора відправляти його на пенсію;

посадка. Піджак навіть за 3 тисячі доларів може мати дешевий вигляд, якщо він не сів по фігурі. Правильний вибір розміру – це величезна частина по-справжньому стильного образу;

надмірний декор. Стрази, бантики, логотипи, ланцюги – коли цих деталей забагато, то ваш образ автоматично перетворюється на несмак та дешевизну.

Андре Тан назвав деталі, які видають дешевизну речей: дивіться відео

Андре Тан наголошує: щоб мати дорогий та стильний образ, не обов’язково витрачати цілий статок – головне, звертати увагу на деталі.

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