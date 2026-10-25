Андре Тан назвав 4 популярні речі, які старять жінку у 2026 році

За його словами, деякі жінки досі продовжують носити відверті антитренди навіть на роботу, не підозрюючи, наскільки сильно вони псують загальне враження. У своєму інстаграмі експерт поділився секретами та розповів, що саме варто негайно викинути з шафи у 2026 році, аби зберегти молодість та легкість стилю.

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Речі, які старять у 2026 році

Насамперед дизайнер порадив назавжди забути про рвані джинси фасону skinny. Так, вузький денім поступово повертається на модні подіуми, однак моделі, які надмірно обтягують кожен сантиметр тіла та рясніють дірками, виглядають вкрай недоречно. Щоб уникнути цього ефекту, Андре Тан запропонував віддати перевагу красивим джинсам прямого крою. Водночас на штанах мають бути відсутні будь-які зайві потертості.

Рвані джинси skinny більше не в моді / Фото Pinterest

Наступною деталлю, яка псує образ, експерт назвав мікросумку. Він відмовився вважати цей аксесуар повноцінною сумкою, охрестивши його "звичайним брелоком за невиправдано великі гроші". Сучасні тенденції моди диктують абсолютну практичність, тому всередину має поміщатися абсолютно все необхідне для активного дня. Ідеальною заміною мікроскопічним моделям стане м'яка сумка середнього розміру. Ви можете сміливо обирати місткий об'ємний клатч або будь-яку іншу зручну форму.

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Мікросумки – антитренд 2026 року / Фото з інстаграму @accetto_shop

Також модельєр категорично не рекомендує носити штани фасону paperbag. Ця модель має специфічний пояс з надлишком тканини, численними складками та масивним бантом, що лише створює зайвий об'єм у зоні талії. Замість того, щоб підкреслювати фігуру, такі штани роблять її важкою. Експерт порадив замінити їх широкими та красивими варіантами, які мають ідеально чисту лінію талії. Чудовим рішенням стануть актуальні моделі barrel або ж елегантні класичні штани з чіткими стрілками.

Штани paperbag старять у 2026 році / Фото з інстаграму @shopbohme

Останнім елементом гардероба, який старить жінку, дизайнер вважає величезні "татусеві" кросівки. Подібні моделі на гігантській масивній підошві роблять ногу настільки великою, що "вона починає жити своїм окремим життям". За словами знавця моди, це взуття втратило свою популярність ще кілька років тому.

Щоб образ виглядав легко та сучасно, він порекомендував перевзутися у лаконічні ретро кросівки, прості текстильні кеди або акуратні моделі на дуже тонкій підошві.

Днями Андре Тан розповідав про речі, на яких не можна економити.