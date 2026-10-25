Андре Тан назвал 4 популярных вещи, которые старят женщину в 2026 году

По его словам, некоторые женщины до сих пор продолжают носить вызывающие антитренды даже на работу, не подозревая, насколько сильно они портят общее впечатление. В своем инстаграме эксперт поделился секретами и рассказал, что именно стоит немедленно выбросить из шкафа в 2026 году, чтобы сохранить молодость и легкость стиля.

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Вещи, которые старят в 2026 году

Прежде всего дизайнер посоветовал навсегда забыть о рваных джинсах фасона skinny. Узкий деним постепенно возвращается на модные подиумы, однако модели, которые чрезмерно обтягивают каждый сантиметр тела и изобилуют дырками, выглядят крайне неуместно. Чтобы избежать этого эффекта, Андре Тан предложил отдать предпочтение красивым джинсам прямого кроя. При этом на штанах не должно быть никаких лишних потертостей.

Рваные джинсы-скинни больше не в моде / Фото Pinterest

Следующей деталью, которая портит образ, эксперт назвал микросумку. Он отказался считать этот аксессуар полноценной сумкой, окрестив его "обычным брелоком за неоправданно большие деньги". Современные модные тенденции диктуют абсолютную практичность, поэтому внутрь должна помещаться абсолютно все необходимое для активного дня. Идеальной заменой микроскопическим моделям станет мягкая сумка среднего размера. Вы можете смело выбирать вместительный объемный клатч или любую другую удобную форму.

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Микросумки – антитренд 2026 года / Фото из инстаграма @accetto_shop

Также модельер категорически не рекомендует носить штаны фасона paperbag. Эта модель имеет специфический пояс с избытком ткани, многочисленными складками и массивным бантом, что лишь создает лишний объем в зоне талии. Вместо того чтобы подчеркивать фигуру, такие штаны делают ее тяжелой. Эксперт посоветовал заменить их широкими и красивыми вариантами, которые имеют идеально чистую линию талии. Отличным решением станут актуальные модели barrel или же элегантные классические штаны с четкими стрелками.

Штаны paperbag старят в 2026 году / Фото из инстаграма @shopbohme

Последним элементом гардероба, который старит женщину, дизайнер считает огромные "папины" кроссовки. Подобные модели на гигантской массивной подошве делают ногу настолько большой, что "она начинает жить своей отдельной жизнью". По словам знатока моды, эта обувь утратила свою популярность еще несколько лет назад.

Чтобы образ выглядел легко и современно, он порекомендовал переобуться в лаконичные ретро-кроссовки, простые текстильные кеды или аккуратные модели на очень тонкой подошве.

На днях Андре Тан рассказывал о вещах, на которых нельзя экономить.