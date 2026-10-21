Стилист поделился в своем инстаграме личными правилами распределения финансов. Он откровенно рассказал, какие элементы образа требуют щедрых вложений, а какие позволяют существенно сэкономить, не нанося при этом никакого ущерба стилю.

Вещи, на которые не стоит жалеть денег

Когда речь заходит о бескомпромиссных тратах, специалист всегда ставит на первое место обувь. Мы носим его каждый день, поэтому настоящий комфорт проверяют именно наши ноги, а не яркая реклама. Экономить на удобстве категорически не стоит.

Вторым важным пунктом расходов дизайнер назвал дорогую верхнюю одежду. Качественное пальто или куртка прослужат вам не менее пяти, а то и десяти лет, если вы удачно подберете ткань, правильный крой и идеальную посадку. Именно поэтому такие элементы гардероба требуют тщательного выбора и готовности заплатить более высокую цену за долговечность.

Верхняя одежда на осень 2026 / Фото Kaliro Online Store

Еще один секрет безупречного образа заключается в правильной подгонке одежды по фигуре. Андре Тан признался, что никогда не жалеет денег на услуги профессионального мастера. Одежда должна сидеть на вас идеально. Мастерски перешитая вещь всегда выглядит гораздо роскошнее и стильнее, чем просто дорогой логотип на изделии, которое "висит мешком".

Базовая черная футболка / Фото из инстаграмма Basic by Sami

Однако есть категории, где экономия выглядит не только уместной, но и абсолютно логичной. Прежде всего эксперт советует не переплачивать за простые базовые футболки. Если обычная хлопковая футболка хорошо сидит на вашей фигуре и хорошо держит форму, ее бренд не имеет никакого значения.

Также модельер порекомендовал экономить деньги, когда речь заходит о трендовых вещах. Мода чрезвычайно изменчива, и уже через месяц вы можете потерять интерес к такой одежде. Чтобы потом не жалеть о напрасно потраченных средствах, лучше выбирать бюджетные варианты.

Последний пункт касается различных аксессуаров, которые нужны только для одного конкретного образа. Если вы покупаете специфическую деталь только потому, что это модно именно в данный момент, не стоит тратить на нее значительные суммы. Такие спонтанные прихоти быстро теряют свою актуальность.

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