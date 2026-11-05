5 деталей, которые выдают дешевую вещь: версия Андре Тана

Дизайнер Андре Тан часто делится в своем инстаграме полезными советами по стилизации и актуальными трендами. Недавно он обратил внимание именно на детали и рассказал, какие элементы могут превратить даже дорогую вещь в дешевую.

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Даже если вы отдали за вещь баснословные деньги – это еще не значит, что она выглядит элегантно, изысканно и дорого. Вот детали, которые могут сделать вещь дешевой:

обращайте внимание на фурнитуру. Андре советует не покупать вещи и аксессуары, у которых слишком много золотых деталей. "Это тревожный звоночек", – говорит Тан;

выбирайте качественную ткань. На первый взгляд материал может быть красивым и привлекательным и блестеть так, что видно из космоса, однако это может быть не шелк, а 100-процентный полиэстер;

катышки и растянутые детали. Если ваш свитер уже покрылся катышками, а воротник растянулся до плеч, то пора отправлять его на пенсию;

посадка. Пиджак даже за 3 тысячи долларов может выглядеть дешево, если он не сидит по фигуре. Правильный выбор размера – это огромная часть по-настоящему стильного образа;

избыточный декор. Стразы, бантики, логотипы, цепочки – когда этих деталей слишком много, ваш образ автоматически превращается в безвкусицу и дешевизну.

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Андре Тан назвал детали, которые выдают дешевизну вещей: смотрите видео

Андре Тан подчеркивает: чтобы создать дорогой и стильный образ, необязательно тратить целое состояние – главное, обращать внимание на детали.

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