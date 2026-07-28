Усі модниці вже носять: Андре Тан назвав 4 головні тренди літа

Український дизайнер Андре Тан назвав чотири трендові речі, які варто додати до літнього гардероба.

Вони вже стали популярними серед модниць у різних країнах і можуть легко оновити повсякденний гардероб. Подробиці модельєр розкрив у відео на своїй сторінці в інстаграмі.

Першим у списку став дихаючий трикотаж – ажурні топи, тонкі джемпери та легкі светри. За словами експерта, такі речі не перевантажують образ і добре поєднуються майже з будь-яким низом – від джинсів до шовкових спідниць.

Образ з мереживною тунікою / Фото з інстаграму бренду Curated Row

Другим трендом Андре Тан назвав вінтажні сукні-комбінації. Атлас, мереживо та м'які силуети, каже дизайнер, допомагають створити дуже жіночний і водночас невимушений образ.

Саме той випадок, коли здається, що ти витратила години на цей образ, хоча насправді витратила лише декілька хвилин,

– зазначив Андре Тан.

Ця простота й робить такі сукні особливо привабливими для літа, коли хочеться виглядати ефектно без зайвого клопоту.

Сукня-комбінація / Фото з інстаграм-сторінки foxanddoveboutique

Третіми у списку стали в'єтнамки на підборах. Ще кілька років тому таке взуття могло здаватися дивним вибором, а тепер воно впевнено претендує на статус однієї з головних пар сезону.

Як стильно носити в'єтнамки на підборах / Фото з інстаграму hoskelsa

Завершили підбірку прозорі фактури та глибокі відтінки. Андре Тан радить придивитися до легких напівпрозорих тканин у шоколадному, бордовому та оливковому кольорах – саме вони додають образу сучасності й дорогого вигляду.

Напівпрозорий джемпер / Фото з сайту Papaya

До речі, раніше ми розповідали про інші поради дизайнера, які допомагають візуально зробити фігуру стрункішою.