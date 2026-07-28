Они уже стали популярны среди модниц в разных странах и могут легко обновить повседневный гардероб. Подробности модельер раскрыл в видео на своей странице в инстаграмме.

Первым в списке стал дышащий трикотаж – ажурные топы, тонкие джемпера и легкие свитера. По словам эксперта, такие вещи не перегружают образ и хорошо сочетаются почти с любым низом – от джинсов до шелковых юбок.

Образ с кружевной туникой / Фото с инстаграмма бренда Curated Row

Вторым трендом Андре Тан назвал винтажные платья-комбинации. Атлас, кружево и мягкие силуэты, говорит дизайнер, помогают создать очень женственный и одновременно непринужденный образ.

Именно тот случай, когда кажется, что ты потратила часы на этот образ, хотя на самом деле потратила всего несколько минут,

– отметил Андре Тан.

Эта простота и делает такие платья особенно привлекательными для лета, когда хочется выглядеть эффектно без лишних хлопот.

Платье-комбинация / Фото с инстаграмм-страницы foxanddoveboutique

Третьими в списке стали вьетнамки на каблуке. Еще несколько лет назад такая обувь могла казаться странным выбором, а теперь она уверенно претендует на статус одной из главных пар сезона.

Как стильно носить вьетнамки на каблуке / Фото из инстаграмма hoskelsa

Завершили подборку прозрачные фактуры и глубокие оттенки. Андре Тан советует присмотреться к легким полупрозрачным тканям в шоколадном, бордовом и оливковом цветах – именно они придают образу современности и дорогого вида.

Полупрозрачный джемпер / Фото с сайта Papaya

Кстати, раньше мы рассказывали о других советах дизайнера, которые помогают визуально сделать фигуру более стройной.