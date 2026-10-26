3 фарбування волосся, про які стилісти радять забути у 2027 році

Світ краси змінюється динамічно, і те, що ще вчора збирало мільйони переглядів у TikTok, сьогодні може викликати тихий розпач у професійних колористів. Американські стилісти поділилися, від яких популярних фарбувань вони вже щиро втомилися та які тренди рекомендують залишити в минулому.

Ці варіанти фарбування шкодять волоссю та вимагають занадто складного догляду, пише Southern Living. За словами колористів, у 2027 році час попрощатися з трьома техніками, які завдають більше клопоту, ніж радості.

Потрійне фарбування Calico Hair

Цей вірусний TikTok-тренд натхненний триколірним забарвленням каліко (черепахових) котів. Техніка передбачає поєднання декількох контрастних відтінків на волоссі – зазвичай рудого, блонду та темного.

Стилістка Макайла Постон зазначає, що референси, які приносять клієнтки, часто створені штучним інтелектом або сильно відредаговані. На реальному волоссі зробити так, щоб рудий пігмент не вимивався у блонд, майже неможливо. До того ж корекція такого фарбування перетворюється на багатогодинний складний процес.



Техніка фарбування волосся каліко / Фото з інстаграму reddoorhair_studio

Сріблясто-сірий Fashion Silver

Попри те, що вишукане срібло має вражаючий вигляд, стилістка Ґвінет Моралес радить відмовитися від нього. Щоб отримати чистий сріблястий відтінок, волосся доводиться висвітлювати до абсолютного білого кольору.

Срібло має синю базу, яка при накладанні на залишковий жовтий пігмент дає брудний, болотяний відтінок. Окрім ризику отримати небажаний колір, таке агресивне знебарвлення робить волосся сухим, пористим і ламким, а оновлення тону та корекція коренів кожні чотири тижні обходяться занадто дорого.



Стилісти радять відмовитися від сріблястого фарбування / Фото з інстаграму hxphairstudio

"Відрослий" блонд Overly Lived-In Blonde

Техніки з затемненими коренями та розтяжкою кольору довго утримували позиції завдяки своїй практичності. Проте стилістка Хейлі Овертон вважає, що дівчата занадто захопилися "лінивим" фарбуванням і забули, який свіжий та чистий вигляд може мати блонд від самих коренів.

Стилістка переконана: регулярний догляд і візити до майстра раз на 4 – 8 тижнів підтримують якість волосся значно краще, ніж спроби реанімувати пасма після пів року відростання.



Техніка фарбування "відрослий" блонд / Фото з інстаграму coloredbycaitlin

Якщо ви прагнете оновити свій стиль без кардинальних змін, дорогих фарбувань і шкоди для волосся, чудовою альтернативою стане стильний чубчик-шторка. Це бюджетний спосіб освіжити образ, який легко можна повторити навіть вдома.