Як підстригти трендовий чубчик-шторку вдома: стиліст поділився професійним лайфхаком

Наважитися на самостійну стрижку завжди трохи лячно, адже ніхто не хоче отримати кривий чи занадто короткий чубчик. Втім, якщо мати правильні інструкції та розуміти базову механіку, результат здивує навіть вашого майстра. Секрет ідеального легкого чубчика-шторки в стилі 70-х полягає у спеціальній техніці перекручування пасом, яку розробив відомий зірковий стиліст Фредерік Феккаї, пише Good Housekeeping.

Як самостійно підстригти чубчик-шторку / Magnific

Техніка стрижки чубчика-шторки: покроковий алгоритм

Головне правило будь-якої домашньої маніпуляції з волоссям – працювати виключно на сухих пасмах. Мокре волосся завжди здається довшим, і коли воно висохне, то підстрибне, залишивши вас із занадто коротким зрізом. Також важливо знайти спеціальні перукарські ножиці, адже звичайні канцелярські просто зажовують волосини й створюють рвані краї.

Крок 1. Відокремлення трикутника. За допомогою гребінця з тонким хвостиком зробіть проділ у формі перевернутої літери V. Верхня точка трикутника має розташовуватися на лінії проділу, а бічні кінці – проходити до зовнішніх кутиків брів.

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Крок 2. Перекручування (головний лайфхак). Зберіть весь майбутній чубчик, потягніть його прямо вгору перед обличчям і декілька разів туго закрутіть за годинниковою стрілкою. Саме цей трюк дозволяє зробити красивий, плавний зріз без жорстких графічних ліній.

Крок 3. Контрольний зріз. Тримаючи перекручене пасмо пальцями, зробіть прямий зріз ножицями на рівні губ або трохи нижче, якщо хочете залишити запас довжини. Коли ви розпустите пасмо, воно природно вляжеться так, що центр виявиться коротшим, а бічні краї – довшими.

Крок 4. Оформлення м'яких кутів. Розділіть чубчик за своїм звичним проділом на дві рівні частини. Візьміть один бік і, починаючи від рівня вилиці, зріжте зайву довжину під кутом плавно вниз, м'яко ковзаючи лезом. Повторіть симетрично з іншого боку.

Базові поради для безпечної стрижки вдома

Завжди залишайте довжину із запасом. Зрізати ще декілька міліметрів ви зможете в будь-який момент, а от відрощувати невдалу довжину доведеться тижнями. Під час стрижки тримайте голову прямо та не нахиляйте її вперед чи вбік, щоб не порушити симетрію. Якщо ваше волосся в'ється або пушиться, не витягуйте його занадто сильно під час вимірювання довжини – зважайте на природний завиток.

А щоб оновлена зачіска мала максимальний об'єм і здоровий вигляд навіть за відсутності електроенергії, дізнайтеся про дієві лайфхаки та дбайливі техніки про те, як швидко та красиво висушити волосся вдома без фена.