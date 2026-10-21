Є кілька дієвих лайфхаків, які допоможуть швидко та якісно посушити волосся, коли відключили електрику. Від найпростішого – висушування рушником – до більш цікавих методів.

Як сушити волосся без фена

Головне правило – пам'ятати, що мокре волосся дуже вразливе, тому його в жодному разі не можна активно терти чи викручувати. Замість цього м’яко відтисніть зайву воду долонями, рухаючись від середини довжини до кінчиків. Звичайний махровий рушник краще відкласти, адже його жорсткі петлі розпушують кутикулу й позбавляють волосся блиску. Ідеальним замінником стане м’яка бавовняна футболка або рушник із мікрофібри – вони миттєво вбирають вологу без зайвого тертя.

Якщо треба максимально прискорити процес, після бавовняної футболки пройдіться по пасмах звичайними щільними паперовими рушниками. Вони вбирають залишки вологи значно краще за будь-яку тканину.



Чим посушити волосся, коли немає фена / Pexels

Також посушити волосся можна теплим рушником. Просто потримайте його на батареї чи біля джерела тепла, а потім ніжно огорніть волосся. Приємне сухе тепло допоможе волозі випаровуватися швидше, але не пересушить кутикулу, як це робить гарячий фен.

Щоб прискорити процес і додати омріяного кореневого об'єму без гарячого повітря, використайте простий лайфхак: періодично змінюйте проділ, поки волосся сохне. Зачісуйте пасма то на один бік, то на інший, або час від часу легенько струшуйте їх пальцями біля коренів, опустивши голову вниз. Це не дасть волоссю прилипнути до шкіри голови під вагою води.

Якщо у вас хвилясті або кучеряві пасма, виручить техніка "плоппінг": нанесіть незмивний крем чи сироватку, опустіть голову вниз, зберіть волосся у бавовняну футболку та зафіксуйте її на голові на 15 – 20 хвилин. Завитки висохнуть пружніми й не будуть пушитися.



Як швидко посушити кучеряве волосся / Pexels

Іще один дієвий трюк – масаж шкіри голови та розчісування вже майже сухого волосся. Поки пасма вологі, намагайтеся не торкатися їх руками без потреби, щоб не руйнувати структуру зачіски. А коли воно висохне приблизно на 80%, прочешіть його гребінцем із рідкими зубцями або гребенем з натурального дерева.

Якщо ж вам потрібні легкі локони без укладки, просто закрутіть злегка вологі пасма у два м'які високі джгути або заплетіть у вільну косу – коли волосся остаточно висохне, ви отримаєте природну та стильну текстуру.

У осінньо-зимовий період дуже важливо приділити більше уваги волоссю. Догляд має бути збалансованим та продуманим. У цьому вам може допомогти новий тренд скініфікації волосся.