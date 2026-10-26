3 окрашивания волос, о которых стилисты советуют забыть в 2027 году

Эти способы окрашивания вредят волосам и требуют слишком сложного ухода, пишет Southern Living. По словам колористов, в 2027 году пора попрощаться с тремя техниками, которые доставляют больше хлопот, чем радости.

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Тройное окрашивание Calico Hair

Этот вирусный тренд в TikTok вдохновлен трехцветной окраской кошек породы калико (черепаховых). Техника предполагает сочетание нескольких контрастных оттенков на волосах – обычно рыжего, блондинистого и темного.

Стилистка Макайла Постон отмечает, что референсы, которые приносят клиентки, часто созданы искусственным интеллектом или сильно отредактированы. На настоящих волосах добиться того, чтобы рыжий пигмент не вымывался в блонд, практически невозможно. К тому же коррекция такого окрашивания превращается в многочасовой сложный процесс.

Техника окрашивания волос калико / Фото из инстаграма reddoorhair_studio

Серебристо-серый Fashion Silver

Несмотря на то, что изысканный серебристый цвет выглядит впечатляюще, стилистка Гвинет Моралес советует отказаться от него. Чтобы получить чистый серебристый оттенок, волосы приходится осветлять до абсолютно белого цвета.

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У серебра синяя основа, которая при нанесении на остаточный желтый пигмент дает грязный, болотистый оттенок. Помимо риска получить нежелательный цвет, такой агрессивный метод обесцвечивания делает волосы сухими, пористыми и ломкими, а обновление тона и коррекция корней каждые четыре недели обходятся слишком дорого.

Стилисты советуют отказаться от серебристого окрашивания / Фото из инстаграма hxphairstudio

"Отросший" блонд Overly Lived-In Blonde

Техники с затемненными корнями и растяжкой цвета долго удерживали позиции благодаря своей практичности. Однако стилистка Хейли Овертон считает, что девушки слишком увлеклись "ленивым" окрашиванием и забыли, насколько свежим и чистым может выглядеть блонд от самых корней.

Стилистка убеждена: регулярный уход и посещения мастера раз в 4 – 8 недель поддерживают качество волос гораздо лучше, чем попытки реанимировать пряди после полугода отрастания.

Техника окрашивания "отросший" блонд / Фото из инстаграма coloredbycaitlin

Если вы хотите обновить свой стиль без кардинальных изменений, дорогостоящих окрашиваний и вреда для волос, отличной альтернативой станет стильная челка-шторка. Это бюджетный способ освежить образ, который легко можно повторить даже дома.