Забудьте про бордовий та червоний: 5 кольорів, які вийдуть з моди цієї осені

З приходом осені модний світ традиційно переглядає свої фаворити. Тому стилісти вже визначають застарілі відтінки та головні тренди вуличного стилю.

Осінній гардероб потребує оновлення, адже навіть найпопулярніші тони швидко втрачають свіжість через надмірну присутність на подіумах. Модні редактори видання Who What Wear пропонують нам забути про кілька звичних для нас кольорів і звернути увагу на актуальніші та вишуканіші альтернативи.

Кольори, які вийдуть з моди восени 2026 року

Цього року дизайнери рекомендують відмовитися від глибокого бордового та винного відтінків, які кілька сезонів поспіль вважали головною базою. Натомість краще обрати насичений сливовий колір із холодним фіолетовим підтоном. Шовкові блузи, затишні светри та кашемір у цьому тоні виглядають значно дорожче та додають образу аристократичної загадковості.

Антитрендовий колір на осінь 2026 / Фото Pinterest

Також стилісти радять відкласти традиційний гірчичний колір, від якого модниці відчули певну втому після літнього буму на вершкові тони. Замість палітри випаленого листя краще додати до гардероба елегантний графітово-сірий колір. Він практично замінює класичний чорний, але створює набагато легший і свіжіший силует у верхньому одязі та костюмах.

Який колір не варто носити восени / Фото Magnfic

Крім цього, варто забути і про яскравий червоний колір, який занадто довго домінував у модному просторі. Натомість краще віддати перевагу глибокому кобальтовому синьому. Цей насичений відтінок виглядає несподівано й чудово освіжає осінній трикотаж. Достатньо лише одного кобальтового светра або аксесуара, щоб зробити базовий образ динамічним.

Колір, який вийде з моди восени / Фото Magnific

Темний шоколадний відтінок, хоч і залишається універсальним, поступово поступається м'якшому тону "мокко-мус". Натомість варто звернути увагу на ніжну кавову палітру. Вона робить осінні пальто чи вовняні піджаки менш суворими.

Темно-шоколадний колір – антитренд осені 2026 / Фото Magnific

Наостанок дизайнери пропонують відмовитися від глибокого смарагдового та темного лісового зеленого. Замість них краще обрати теплий оливковий колір. Він ідеально гармонує з бежевою та коричневою гамою, тому чудово підходить для шкіряних курток, взуття та лаконічних сумок на щодень.

Що не треба носити восени / Фото Magnific

Днями ми розповідали про модні речі на осінь, які ви носитимете не один сезон.