Коли температура падає, а хочеться мати класний і сучасний вигляд, на допомогу приходить правильна база з теплих фактур і продуманих кольорів. Розбираємося, які чотири пари штанів варто тримати під рукою взимку, щоб не ламати голову над щоденними образами.

Це ті моделі, які можуть стати ідеальною альтернативою джинсам, які ми й так носимо цілий рік. Це штани, які практично не виходять з моди й не потрапляють у категорію антитрендів.

Шкіряні штани

Шкіряні моделі залишаються одним із найпрактичніших рішень для холодної погоди. Вони не продуваються, легко поєднуються з об’ємними светрами, водолазками чи жакетами й додають образу родзинки. Узимку краще обирати прямий або трохи розслаблений крій із м’якою підкладкою – так вам буде комфортно протягом усього дня. До речі, не варто обмежуватися лише чорним кольором – обирайте оливкові штани, помаранчеві, фіолетові, коричневі.



Шкіряні штани зі светром на зиму / Фото з інстаграму alwaysjuly

Вельветові штани

Вельвет повертається щоразу, коли хочеться тепла з легким ретронастроєм. Його фактурний рубчик красиво працює зі світлом і робить навіть найпростіший комплект із базового лонгсліва та черевиків цікавішим. Найуніверсальнішими будуть моделі в насичених осінньо-зимових відтінках – шоколадному, бордовому, оливковому або глибокому графітовому.



Вельветові штани ідеально доповнять зимовий гардероб / Фото з Pinterest

Вовняні штани прямого крою

Щільна вовна або суміш вовни з віскозою – класика, яка тримає форму та добре гріє без зайвого об’єму. Прямі штани зі стрілками або м’якою складкою біля пояса однаково доречні в офісі з лоферами й у вихідні з грубими черевиками та трикотажем.



Прямі вовняні штани виручать взимку / Фото з Pinterest

Штани у глибоких темних відтінках

Темно-сині, темно-коричневі чи винні штани легко замінюють звичний чорний низ, але мають м’якший та глибший вигляд при денному й вечірньому освітленні. У таких кольорах добре працюють як щільний трикотаж, так і костюмні тканини – вони легко стилізуються з базовим верхом та верхнім одягом будь-якої довжини.



Штани кольору бургунді на зиму / Фото з Pinterest

До речі, не тільки штанами ми можемо насолоджуватися в зимовий період. Ця прекрасна та стильна модель спідниці здатна замінити будь-які штани та джинси.